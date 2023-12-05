Инвестбанкир допустил максимальный рост стоимости золота Инвестбанкир Коган: золото может достичь стоимости до $2,5 тысячи

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

В ближайшее время золото может показать максимальный рост стоимости и достичь отметки до $2,5 тысячи, допустил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что золото отвечает нескольким запросам, в том числе представляет собой альтернативу доллару.

Мы достаточно в обозримой перспективе сможем увидеть и $2300 за тройскую унцию, и не исключу, что в этом году будет даже $2500. <...> Золото — это ответ на несколько вопросов. Первый — это геополитика. Когда большие инвесторы не уверены, что происходит, они бегут в золото, как в реальную альтернативу доллару, — отметил инвестбанкир.

По словам эксперта, в России также меняется политика федеральной резервной системы. Коган ожидает, что Центробанк может в 2024 году снизить ключевую ставку, что положительно скажется на стоимости золота. Кроме того, профессор порекомендовал обратить внимание на серебро, так как оно тоже может показать прирост.

В пресс-службе Банка России ранее сообщили, что международные резервы России ранее выросли до $587,5 млрд. По данным финансового регулятора, за последнюю неделю показатель увеличился на $6,3 млрд, или на 1,1% в процентном соотношении.