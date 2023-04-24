Стали известны детали программы долгосрочных накоплений россиян РБК: Минфин и Центробанк завершили разработку законопроекта о долгосрочных сбережениях

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Минфин и Центробанк завершили разработку законопроекта о долгосрочных сбережениях, пишет РБК со ссылкой на документ. Согласно нему, у россиян появится возможность получать налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей. Кроме того, жителям страны предлагают софинансирование отчислений со стороны государства.

Планируется, что господдержка начнет действовать на протяжении трех лет и будет доступна в первые три года действия. Максимальная доплата со стороны государства составит 108 тысяч рублей. Согласно законопроекту, минимальная сумма вложений для стимулирующего взноса — две тысячи рублей.

Предполагается, что долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами самостоятельно за счет взносов и средств ранее созданных пенсионных накоплений. Кроме того, отчисления может делать работодатель.

Операторами сбережений будут негосударственные пенсионные фонды, которые будут получать вознаграждение в размере 0,6% от средней стоимости средств и до 15% от дохода от инвестирования. Договор с такими организациями можно будет заключить с 18 лет. Стартовый взнос гражданин будет определять самостоятельно, а их периодичность будет регламентирована договором. Россияне смогут заключить сколько угодно договоров, внесенные средства будут застрахованы на 2,8 млн руб.

По условиям, прописанным в проекте, клиенты НПФ смогут выбрать вид выплаты: срочные и пожизненные. Первые назначаются на срок не менее 10 лет. Их размер будет рассчитываться путем деления накоплений на коэффициент ожидаемого периода выплат. В пожизненных выплатах коэффициент рассчитывается пенсионным фондом по данным об ожидаемой продолжительности жизни. Если размер одной пожизненной выплаты составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера, то накопления выплачиваются единовременно.

Досрочно забрать накопления и не потерять процентный доход можно будет лишь при наступлении «особых жизненных ситуаций»: дорогостоящее лечение участника программы или его близких родственников, а также получение высшего образования ребенком.

Ранее стало известно, что к моменту выхода на пенсию 31% россиян хотели бы накопить сбережения на сумму более 10 млн рублей. При этом 67% граждан намерены выйти на пенсию до 60 лет.