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Россия завершила первое полугодие в почти триллионном плюсе

14:39, 11 августа 2021
Россия завершила первое полугодие в почти триллионном плюсе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Профицит федерального бюджета России за первые семь месяцев текущего года составил, по предварительной оценке, 890,298 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Отмечается, что профицит бюджета с января по июнь 2021-го предварительно составлял 625,913 млрд рублей. Доходы же за семь месяцев достигли 13,65 трлн рублей, что составляет 72,7% от общей прибыли.

В свою очередь расходы бюджета за январь — июль достигли почти 13 трлн рублей (12,76 трлн). Эта цифра составила 59,3% к общему объёму расходов федерального бюджета.

Больше всего доходов поступило в госказну от Федеральной налоговой службы (8,803 трлн рублей; 72,2% к прогнозным показателям), на втором месте оказалась Федеральная таможенная служба (3,547 трлн; 71,1%). Другие госорганы перечислили в бюджет 1,3 трлн рублей (82%).

Ранее эксперты предрекли «хорошие цифры» роста российского ВВП в 2021 году. По словам главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой, эти показатели к концу декабря могут составить до 5%.

Это произойдёт за счёт заключения сделки ОПЕК+ по наращиванию объёмов нефтедобычи, а также закрытых границ, которые позволят увеличить спрос на внутреннем рынке.

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