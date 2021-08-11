Россия завершила первое полугодие в почти триллионном плюсе

Профицит федерального бюджета России за первые семь месяцев текущего года составил, по предварительной оценке, 890,298 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Отмечается, что профицит бюджета с января по июнь 2021-го предварительно составлял 625,913 млрд рублей. Доходы же за семь месяцев достигли 13,65 трлн рублей, что составляет 72,7% от общей прибыли.

В свою очередь расходы бюджета за январь — июль достигли почти 13 трлн рублей (12,76 трлн). Эта цифра составила 59,3% к общему объёму расходов федерального бюджета.

Больше всего доходов поступило в госказну от Федеральной налоговой службы (8,803 трлн рублей; 72,2% к прогнозным показателям), на втором месте оказалась Федеральная таможенная служба (3,547 трлн; 71,1%). Другие госорганы перечислили в бюджет 1,3 трлн рублей (82%).

Ранее эксперты предрекли «хорошие цифры» роста российского ВВП в 2021 году. По словам главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой, эти показатели к концу декабря могут составить до 5%.

Это произойдёт за счёт заключения сделки ОПЕК+ по наращиванию объёмов нефтедобычи, а также закрытых границ, которые позволят увеличить спрос на внутреннем рынке.