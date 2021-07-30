Россия в июле на 100% выполнила сделку ОПЕК+

Россия в полном объёме исполнила свои обязательства по нефтяной сделке ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, в настоящее время на внутреннем рынке отсутствует изменчивость в динамике по нефтедобыче. Новак подчеркнул, что российские энергокомпании ответственно подходят к своим задачам.

Около 100% будет. У нас, в принципе, сильной волатильности нет в этом плане, примерно на одном и том же уровне добычи ежемесячно. Компании ответственно относятся к этой истории, — заявил он.

Новак также выразил уверенность в том, что Россия сможет нарастить объёмы добычи нефти в следующем месяце. По его словам, августовские показатели могут достигнуть отметки в 100 тысяч баррелей в сутки.

Представители ОПЕК в июле заключили сделку по ослаблению ограничений по добыче природного ресурса. Государства обязались вернуть на рынок к концу года 2 млн баррелей в сутки начиная с августа.

Министры ОПЕК+ решили увеличивать нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки до истечения всех ограничений, которые составляют 5,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Предполагается, что к началу декабря 2021-го страны-участницы будут сокращать добычу на 3,7 млн баррелей в сутки, а к сентябрю следующего года планируют достичь докризисного уровня по этому показателю.

После принятия сделки Новак заявил, что следующая встреча участников группы состоится 1 сентября. По его словам, обсуждение проведут для «оценки ситуации на рынке и возможности принятия корректирующих мер».

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ утвердили новые уровни добычи нефти. Отмечалось, что после соглашения представители организации будут встречаться на ежемесячной основе для обеспечения должного контроля за исполнением взятых на себя обязательств.