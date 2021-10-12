Россия в ближайшие 10 лет укрепит лидерство по безналичным платежам

В ближайшие 10 лет Россия продолжит наращивать объём карточных платежей, опережая по данному показателю ведущие экономики мира и укрепляя своё глобальное лидерство в данном вопросе. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BСG), данные публикует РИА Новости.

Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, что позволит России укрепить глобальное лидерство, — говорится в исследовании.

По имеющимся данным, в 2010 году Россия была страной с одним из самых низких показателей карточных транзакций на душу населения. Она отставала от Норвегии в 40 раз. Десять лет спустя это отставание сократилось до 1,5 раза.

По прогнозам компании, в ближайшие 10 лет карточные платежи продолжат расти быстрыми темпами.

На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты, — заявил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

Эксперты считают, что в РФ быстро будет расти и выручка от безналичных платежей, она в ближайшие 10 лет удвоится в сравнении с другими странами Восточной Европы.