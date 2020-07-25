Россия стремительно наращивает экспорт сахара

https://static.news.ru/photo/1a9261be-cfd1-11ea-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара и, по итогам текущего сезона, выйдет на седьмое место по мировому экспорту.

С октября 2019 года по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн тонн сахара, свидетельствуют данные Международной организации по сахару.

При этом в прошлом сезоне, 2018-2019 годов, Россия была лишь во второй десятке ведущих экспортёров. Сейчас экспортное предложение РФ превышает предложение Кубы и Евросоюза (1 и 1,1 млн тонн соответственно). Возглавляет рейтинг экспортёров Бразилия (24 млн тонн), передаёт РБК.

Российский экспорт сахара увеличился в четыре раза, подтверждают производители. По данным Союзроссахара, в предыдущем сезоне российские предприятия поставили за рубеж 277 тыс. тонн продукта, а в этом сезоне уже почти 1,3 млн тонн. За первые шесть месяцев 2020 года экспорт сахара и сахарных кондитерских изделий вырос с $79 млн до $305 млн, добавили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Как поясняют эксперты, экспорт растёт за счёт падения цены на сахар на фоне большого урожая. По данным Росстата, валовый сбор сахарной свёклы в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 29%, до 54,3 млн тонн, свёклу переработали в 7,7 млн тонн сахара.

Таким образом, производство сахара в РФ на протяжении нескольких лет превышает уровень потребления в стране и сформированы большие запасы товара. В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали до пятилетнего минимума, 26,9 руб за килограмм. В 2020 сахар стоит 26,59 руб за килограмм, в текущем сезоне это самая низкая цена в мире.

Как писал NEWS.ru ранее, регионы Дальнего Востока, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, смогли увеличить экспорт мяса, руд, сои, алюминия и других товаров за период с января по май 2020 года.