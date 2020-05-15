РФ обжаловала решение суда Гааги о взыскании $57 млрд в пользу ЮКОСа

https://static.news.ru/photo/47f52788-9690-11ea-8cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Министерстве юстиции РФ сообщили об обжаловании решения Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с России $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

15 мая РФ подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», — цитирует ТАСС сообщение Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что Россия намерена и дальше отстаивать свои интересы во всех юрисдикциях.

Как писал NEWS.ru, 18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако Апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт стал ошибочным.

При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.