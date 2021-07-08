Эксперт рассказал, как Россия может обыграть ЕС на газовом рынке

Если в Азии в этом году будет холодная зима, то большая часть поставок газа будет уходить на экспорт в этот регион, что приведёт к его значительному подорожанию для поставок в Европу. Это будет означать, что Россия займёт выигрышную позицию на рынке газа. Об этом «Экономике сегодня» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ситуация с ценами на газ в европейском регионе осложняется ещё из-за того, что в их подземных хранилищах уже сейчас низкий запас энергетического ресурса. Кроме того, происходят перебои с поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Если будет холодная зима, высокие цены на газ сохранятся. Главное, чтобы они были такими не только в Европе, но и в Азии, где выросли котировки и спрос, в результате чего весь СПГ ушёл туда, — отмечает эксперт.

Однако ситуация может измениться, если «Северный поток — 2» будет достроен вовремя и введён в эксплуатацию. Тогда новый трубопровод удовлетворит значительную часть потребностей на поставку газа в Европу.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель планирует обсудить вопросы проекта газопровода «Северный поток — 2» и безопасности.