Россия может резко сократить добычу нефти: к чему готовиться ОПЕК+ готова защищать высокие цены на черное золото

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Добыча нефти нефтегазодобывающим управлением

Страны нефтяного альянса ОПЕК+ могут объявить о существенном сокращении добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия настаивают на снижении добычи на 1–2 млн баррелей в сутки. Это будет ответом на попытки G7 ввести максимальные цены для российской нефти. Членов ОПЕК+ беспокоит, что в будущем такие санкции могут применить и против них. Заседание министров ОПЕК+ пройдет сегодня в Вене. Сегодня же европейцы хотят утвердить и соглашение о потолке цен для топлива из РФ.

Игра на повышение

Производители нефти на заседании ОПЕК+ собираются объявить о значительном сокращении добычи. Как выяснила газета Financial Times (FT), Россия и Саудовская Аравия настаивают на сокращении добычи на 1–2 млн баррелей в сутки или больше. Итоговый объем сокращения еще только предстоит определить. Для сравнения, в мае 2020 года альянс сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией.

Не исключено, что страны будут реализовывать эту меру постепенно, в течение нескольких месяцев. При этом эксперты ждут ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва.

По словам одного из источников FT, члены ОПЕК+ обеспокоены тем, что потолок цен (максимальные цены для продажи), который хотят ввести для российской нефти, в дальнейшем применят и против других стран.

Ранее о планах стран-экспортеров обсудить сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки сообщали источники Bloomberg и Reuters. В случае сокращения добычи даже на 1 млн баррелей в сутки оно станет крупнейшим со времен пандемии.

Чего хотят добиться Россия и Саудовская Аравия

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов:

Россия и Саудовская Аравия стремятся поддержать комфортные [для себя] цены на нефть. При этом решение сократить добычу в преддверии выборов [в сенат США 8 ноября] выглядит пощечиной для США со стороны Саудовской Аравии и других игроков Персидского залива. Ведь цены на топливо для американцев вырастут, а Байден ранее лично просил саудитов увеличить добычу. В том числе это может быть сигналом о недовольстве политикой США в отношении Ирана. Например, попытками восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ограничению ядерных разработок Ирана. В какой-то степени это может быть и броском перчатки в сторону коалиции G7 и ЕС, с намеком на то, что ОПЕК+ планирует сохранить право монопольного регулятора на рынке и не приветствует альтернативные механизмы вроде потолка цен.

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Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

Снижение производства нефти однозначно в интересах России — таким образом наша страна ответит на очередные санкции, включающие потолок цен. Для производства нефти в глобальном плане такое решение альянса станет позитивом, так как снимет возможность профицита сырья в условиях падения спроса. А также создаст запасы для увеличения добычи, когда это понадобится. Особенно на фоне сокращения инвестиций в геологоразведку в последние годы. Поэтому картель заинтересован в снижении добычи, чтобы не исчерпать разом новые месторождения.

Что случится с рынком

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов:

Цены на нефть уже выросли на слухах на 8% с начала недели. Если решение ОПЕК+ не будет включать наиболее радикальные варианты сокращения, то котировки Brent могут ограничиться краткосрочным всплеском. Равновесная цена в районе $90–92 за баррель выглядит справедливой в текущих условиях. С учетом дисконта стоимость российской нефти марки Urals может быть в районе $68–74 за баррель (в сентябре цена Urals в Европе составляла $62–72. — NEWS.ru).

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин:

В нынешних ценах на нефть уже заложена вероятность сокращения квоты ОПЕК+, и возможен еще небольшой рост [цен]. Но помимо решения ОПЕК+ есть и другие риски. Это возможные нарушения поставок из РФ из-за эмбарго на морские перевозки нефти с 5 декабря и потолка цен, рост спроса на нефть в Китае после отмены им локдаунов, угроза возобновления ударов со стороны Йемена по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ, волнения в Иране, покупки нефти для пополнения стратегических резервов США, сезон ураганов в Соединенных Штатах и т. д. Все эти факторы в случае реализации будут толкать вверх цены на нефть, которые до конца года могут достичь $100 за баррель Brent.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения для нефти

Напомним, в начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций, который в том числе включал запрет на покупку нефти из России, перевозимой морским путем, с 5 декабря 2022 года, а также нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

Уже в конце июня страны G7 предварительно договорились об ограничении цен на российскую нефть. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля — для нефтепродуктов. По ранее опубликованным данным, Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60 за баррель. Ожидается, что соглашение о потолке примут сегодня, но саму цифру могут назвать и через несколько недель.

Москва неоднократно заявляла, что РФ не станет поставлять нефть на невыгодных для себя условиях.

Восьмой пакет санкций

В среду постпреды стран Евросоюза (ЕС) согласовали восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщило в Twitter представительство Чехии при ЕС.

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press Европейская комиссия в Брюсселе

Новые санкции включают:

— запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше потолка;

— запрет на предоставление инжиниринговых, юридических и IT-услуг российским организациям;

— продление запрета на ввоз из России стальной продукции, древесной массы, бумаги, пластика, химикатов, сигарет, а также на экспорт в Россию технологий;

— персональные санкции в отношении чиновников Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России.

Об экономическом влиянии этих санкций на Россию и Европу NEWS.ru уже писал ранее.