Построит ли Запад ценовые потолки для российских нефти и газа G7 и Еврокомиссия пригрозили России старыми—новыми санкциями

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Сегодня все ждали, что «Большая семерка» наконец озвучит предельную цену российской нефти на мировых рынках. Но этого не случилось — западные минфины лишь в очередной раз пригрозили этим России. Зато глава Еврокомиссии анонсировала введение потолка и для российского газа. Смогут ли на Западе воплотить свои планы в жизнь и какой эта жизнь в России и Европе будет после, расскажет NEWS.ru.

Черные обещания

Главы министерств финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) выпустили совместное заявление о том, что введут предельную мировую цену на покупку российской нефти. Правда, об этом они говорили еще в июне, а сам ценовой «потолок» сегодня так и не назвали. По данным источников Financial Times, его еще обсуждают. Также издание пишет, что для сырой нефти цена начнет действовать 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля.

Мы подтверждаем и намерение полностью запретить услуги (страхования и финансирования. — NEWS.), позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Эти услуги будут разрешены, только если нефть и нефтепродукты покупаются по цене «потолка» или ниже, — добавляют министры в совместном заявлении.

Лимит цен также хотят распространить на весь Евросоюз. По ранее опубликованным данным, Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60 за баррель. В конце июля стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колебалась на уровне $80 за баррель. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Россия не сможет продавать свою нефть дороже половины нынешней цены. В то же время администрация президента США считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен. Впрочем, в последнем заявлении минфин США утверждает, что мировые цены после введения потолка только понизятся. Возможно, дело в том, что ОПЕК недавно решил увеличить добычу нефти и G7 уже поблагодарили организацию за это.

Фото: shutterstock

Ответ Белого дома и Кремля

Еще вчера вице-премьер РФ Александр Новак повторил позицию России: мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ценовой потолок. Он добавил: ни одна страна ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали инициативу G7. Ведь она «полностью разрушит» рынок, говорит чиновник. До него идею о потолке комментировал Владимир Путин: «Цены на нефть взлетят до небес».

Некоторые эксперты поясняют: Россия не будет поставлять нефть по невыгодным тарифам и сократит добычу, в итоге «черного золота» на мировом рынке станет меньше и цены на него подскочат.

Кроме того, недавно сообщалось о планах России продавать нефть азиатским странам со скидкой в 30% — так власти в том числе пытаются сорвать договоренности G7.

Удушение газом

Сегодня же глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила установить потолок цен на российский газ.

Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу, — заявила она на встрече с немецкими журналистами.

По ее словам, Еврокомиссия скоро выступит с подобным предложением.

На такие заявления чиновницу могла спровоцировать недавняя остановка на техобслуживание последней турбины Северного потока — главной газовой магистрали в Европу. И хотя поставки газа должны восстановиться завтра утром, предыдущие турбины с ремонта так и не вернулись. Даже если завтра Северный поток включат, он будет работать только на 20% мощности.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев решил просто передразнить главу Еврокомиссии.

Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропишут ли предельные цены

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн считает, что западные страны смогут согласовать ценовые потолки внутри G7, но на Азию их не распространят.

Китай и Индия не будут портить отношения с Россией и вводить лимиты цен, потому что у нас с ними взаимовыгодные торговые отношения. К тому же у Европы нет рычагов для давления на Азию, — полагает эксперт.

В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что идея потолка цен на нефть нереализуема.

По нефти Россия стала переключаться на другие рынки и продает топливо Индии и Китаю со скидкой в 30% к европейским ценам. Но дальше вопрос — какой будет потолок. Если он будет выше, чем те цены, по которым нефть продается Азии, все будет неплохо, а если ниже, мы продолжим попытки переключаться на другие рынки. Кроме того, не очень понятно, как отслеживать эти цены, если Россия может продавать топливо той же G7 через казахстанские или венесуэльские фирмы, — сказал экс-министр.

С газом ситуация для нас сложнее, говорит Андрей Нечаев, ведь новые газопроводы в Азию быстро не построить. Поэтому здесь «долгая и нудная» торговля по предельным ценам еще возможна.

Больше аналитики о том, как потолки цен повлияют на мировую экономику — в предыдущей статье.