Еврокомиссия (ЕК) разработала новый пакет санкций против России. Помимо прочего под санкции могут попасть сталь, древесина, икра, спиртное, косметические средства и даже туалетная бумага из РФ. Также на Западе хотят расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров. А еще в предлагаемый ЕК санкционный список вошли ограничения против нефти и российского производителя алмазов АЛРОСА. По мнению экспертов, санкции опасны и для России, и для Европы.
Восьмой пакет санкций
28 сентября Еврокомиссия передала представителям стран Евросоюза список предлагаемых новых запретов на российский экспорт и импорт и других санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на текст документа, который требует одобрения 27 стран ЕС. О новых санкциях также сообщает издание EU Observer, ссылаясь на внутренний документ ЕС.
Помимо объявленных ранее планов ввести ограничения на цену российской нефти, в новый санкционный пакет ЕС могут попасть ряд товаров, производимых в РФ, ограничения в отношении новых контрактов с нефтяными компаниями, а также персональные санкции. NEWS.ru собрал все эти предложения вместе.
Что предлагает ЕК
— запрет на ввоз в ЕС товаров, которые, как считают в Евросоюзе, приносят значительный доход РФ. Это косметика (средства для макияжа), бритвенные принадлежности (лезвия и станки), средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага;
— полный запрет на импорт российской стали (от промышленного проката до швейных игл), а также лесоматериалов, включая древесину, целлюлозу и бумагу, в рамках торгового эмбарго ЕС на сумму €7 млрд;
— запрет на экспорт в Россию компонентов для полупроводниковой промышленности и производства микросхем (чипов), а также комплектующих для самолетостроения;
— запрет на архитектурные, инженерные, юридические услуги и IT-консультации для российских правительственных структур, юридических и физических лиц;
— введение ограничений в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами — «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью»;
— запрет перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене выше определенной Западом (в будущем);
— введение санкций против АЛРОСА — крупнейшей российской алмазодобывающей компании (однако сами алмазы ЕК предлагает оставить вне запретных списков);
— санкции против почти 30 физлиц, в том числе философа Александра Дугина, крупнейшего акционера производителя оружия «Калашников» Алана Лушникова, артистов Юлии Чичериной, Олега Газманова, Николая Расторгуева.
Как ограничения отразятся на России
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая:
Из обсуждаемых европейских санкций наиболее серьезными для России представляются потолок цен на экспортируемые нефть, нефтепродукты и газ, дальнейшие ограничения технологических и промышленных поставок (комплектующие для самолетов и продукцию полупроводниковой промышленности), запрет на новые контракты с российскими нефтегазовыми компаниями. Впрочем, большинство аналогичных запретов уже были введены ранее, речь может идти об их расширении.
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов:
По факту ничего нового в Европе придумать уже не могут. Новый пакет предполагает введение запрета на экспорт полупроводников и деталей для авиастроения. Так еще летом Минторг США утверждал, что экспорт полупроводников в Россию упал на 90%. Авиастроение и обслуживание самолетов уже пострадали, и новые ограничения не дадут желаемого эффекта. Тем более сейчас работает масса госпрограмм на развитие отечественного самолетостроения и полупроводниковой промышленности.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:
Самым серьезным для отечественной экономики испытанием станет введение потолка цен на нефть, поскольку это сырье имеет большой вес в структуре российского экспорта и ВВП страны в целом. Но наверняка найдутся возможности обойти эти ограничения, поскольку желающих приобретать нефть из РФ немало. Если Китай и Индия не присоединятся к инициативе Европы по потолку цен, то Россия сможет компенсировать минимум 60–70% экспорта в Европу, эту нефть будут покупать азиатские страны.
Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов:
В приведенном списке потенциальных рестрикций у ЕС имеется достаточно весомый козырь — это возможный запрет на страхование перевозимой по морю российской нефти, если цена на нее превысит установленный Еврокомиссией потолок. Дело в том, что основным игроком на рынке страхования морских перевозок традиционно является Великобритания, которую сложно заподозрить в лояльном отношении к нашей стране. Без должного страхового покрытия большинство портов будет отказывать судам в доступе. Согласно эксперты оценкам, по крупным танкерам лимиты по договорам страхования ответственности судовладельца могут достигать $1–2 млрд, что, очевидно, требует процедуры перестрахования. Российские страховщики не могут обеспечить страховую защиту отечественных кораблей по причине законодательного запрета на перестрахование за рубежом.
Как санкции повлияют на Европу
Ольга Беленькая:
Для ЕС весьма невыгодным был бы полный запрет импорта российской металлургической продукции. Особенно в условиях сокращения выпуска стали и алюминия европейскими производителями из-за роста затрат на электроэнергию.
Николай Вавилов:
По сути, новый пакет санкций — это очередной выстрел в самих себя. Европа руками США загоняет себя в состояние бедного деиндустриализованного блока. Средневековье и нищета в Европе, зато богатство и индустриализация в США. Например, с туалетной бумагой в Европе и без того дефицит. Запрет на ввоз стали и лесоматериалов добьет европейский блок. Совсем недавно СМИ писали о резком сокращении производства стали по всей Европе и остановке заводов. Ограничения в отношении новых контрактов с нашими нефтяными гигантами и введение потолка цен на нефть — еще один удар по самой Европе. Цены улетят в космос. Мировой рынок лишится нескольких миллионов баррелей нефти, заменить которые будет некому.
Артем Деев:
Европе придется столкнуться с новым ростом цен на нефть — рынок не любит подобных ограничений (потолок цен на нефть. — NEWS.ru). Это снова приведет к росту инфляции в ЕС, падению экономики и рецессии. В целом можно сказать, что мир не сможет обойтись без любого сырья из РФ, это касается и стали, и алмазов, и природного газа, и золота, и массы других товаров.
Максим Максимов:
Новый пакет санкций еще на один шаг приближает страны ЕС к почти уже неизбежной рецессии. Рынок, как известно, не терпит пустоты, и обложенные санкциями русская нефть, икра и водка всё равно будут попадать в Европу. Только уже по совсем другим ценам. И вовсе не по более низким, как представляют себе архитекторы санкций.