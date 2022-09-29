Нефть, сталь, водка и туалетная бумага: чем еще пугают Россию в ЕС Эксперты оценили новый санкционный пакет против РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия (ЕК) разработала новый пакет санкций против России. Помимо прочего под санкции могут попасть сталь, древесина, икра, спиртное, косметические средства и даже туалетная бумага из РФ. Также на Западе хотят расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров. А еще в предлагаемый ЕК санкционный список вошли ограничения против нефти и российского производителя алмазов АЛРОСА. По мнению экспертов, санкции опасны и для России, и для Европы.

Восьмой пакет санкций

28 сентября Еврокомиссия передала представителям стран Евросоюза список предлагаемых новых запретов на российский экспорт и импорт и других санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на текст документа, который требует одобрения 27 стран ЕС. О новых санкциях также сообщает издание EU Observer, ссылаясь на внутренний документ ЕС.

Помимо объявленных ранее планов ввести ограничения на цену российской нефти, в новый санкционный пакет ЕС могут попасть ряд товаров, производимых в РФ, ограничения в отношении новых контрактов с нефтяными компаниями, а также персональные санкции. NEWS.ru собрал все эти предложения вместе.

Что предлагает ЕК

— запрет на ввоз в ЕС товаров, которые, как считают в Евросоюзе, приносят значительный доход РФ. Это косметика (средства для макияжа), бритвенные принадлежности (лезвия и станки), средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага;

— полный запрет на импорт российской стали (от промышленного проката до швейных игл), а также лесоматериалов, включая древесину, целлюлозу и бумагу, в рамках торгового эмбарго ЕС на сумму €7 млрд;

— запрет на экспорт в Россию компонентов для полупроводниковой промышленности и производства микросхем (чипов), а также комплектующих для самолетостроения;

— запрет на архитектурные, инженерные, юридические услуги и IT-консультации для российских правительственных структур, юридических и физических лиц;

— введение ограничений в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами — «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью»;

— запрет перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене выше определенной Западом (в будущем);

— введение санкций против АЛРОСА — крупнейшей российской алмазодобывающей компании (однако сами алмазы ЕК предлагает оставить вне запретных списков);

— санкции против почти 30 физлиц, в том числе философа Александра Дугина, крупнейшего акционера производителя оружия «Калашников» Алана Лушникова, артистов Юлии Чичериной, Олега Газманова, Николая Расторгуева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ограничения отразятся на России

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая:

Из обсуждаемых европейских санкций наиболее серьезными для России представляются потолок цен на экспортируемые нефть, нефтепродукты и газ, дальнейшие ограничения технологических и промышленных поставок (комплектующие для самолетов и продукцию полупроводниковой промышленности), запрет на новые контракты с российскими нефтегазовыми компаниями. Впрочем, большинство аналогичных запретов уже были введены ранее, речь может идти об их расширении.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов:

По факту ничего нового в Европе придумать уже не могут. Новый пакет предполагает введение запрета на экспорт полупроводников и деталей для авиастроения. Так еще летом Минторг США утверждал, что экспорт полупроводников в Россию упал на 90%. Авиастроение и обслуживание самолетов уже пострадали, и новые ограничения не дадут желаемого эффекта. Тем более сейчас работает масса госпрограмм на развитие отечественного самолетостроения и полупроводниковой промышленности.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Самым серьезным для отечественной экономики испытанием станет введение потолка цен на нефть, поскольку это сырье имеет большой вес в структуре российского экспорта и ВВП страны в целом. Но наверняка найдутся возможности обойти эти ограничения, поскольку желающих приобретать нефть из РФ немало. Если Китай и Индия не присоединятся к инициативе Европы по потолку цен, то Россия сможет компенсировать минимум 60–70% экспорта в Европу, эту нефть будут покупать азиатские страны.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов:

В приведенном списке потенциальных рестрикций у ЕС имеется достаточно весомый козырь — это возможный запрет на страхование перевозимой по морю российской нефти, если цена на нее превысит установленный Еврокомиссией потолок. Дело в том, что основным игроком на рынке страхования морских перевозок традиционно является Великобритания, которую сложно заподозрить в лояльном отношении к нашей стране. Без должного страхового покрытия большинство портов будет отказывать судам в доступе. Согласно эксперты оценкам, по крупным танкерам лимиты по договорам страхования ответственности судовладельца могут достигать $1–2 млрд, что, очевидно, требует процедуры перестрахования. Российские страховщики не могут обеспечить страховую защиту отечественных кораблей по причине законодательного запрета на перестрахование за рубежом.

Фото: Shutterstock Грузоперевозки нефтепродуктов

Как санкции повлияют на Европу

Ольга Беленькая:

Для ЕС весьма невыгодным был бы полный запрет импорта российской металлургической продукции. Особенно в условиях сокращения выпуска стали и алюминия европейскими производителями из-за роста затрат на электроэнергию.

Николай Вавилов:

По сути, новый пакет санкций — это очередной выстрел в самих себя. Европа руками США загоняет себя в состояние бедного деиндустриализованного блока. Средневековье и нищета в Европе, зато богатство и индустриализация в США. Например, с туалетной бумагой в Европе и без того дефицит. Запрет на ввоз стали и лесоматериалов добьет европейский блок. Совсем недавно СМИ писали о резком сокращении производства стали по всей Европе и остановке заводов. Ограничения в отношении новых контрактов с нашими нефтяными гигантами и введение потолка цен на нефть — еще один удар по самой Европе. Цены улетят в космос. Мировой рынок лишится нескольких миллионов баррелей нефти, заменить которые будет некому.

Фото: Shutterstock Лесозаготовка

Артем Деев:

Европе придется столкнуться с новым ростом цен на нефть — рынок не любит подобных ограничений (потолок цен на нефть. — NEWS.ru). Это снова приведет к росту инфляции в ЕС, падению экономики и рецессии. В целом можно сказать, что мир не сможет обойтись без любого сырья из РФ, это касается и стали, и алмазов, и природного газа, и золота, и массы других товаров.

Максим Максимов:

Новый пакет санкций еще на один шаг приближает страны ЕС к почти уже неизбежной рецессии. Рынок, как известно, не терпит пустоты, и обложенные санкциями русская нефть, икра и водка всё равно будут попадать в Европу. Только уже по совсем другим ценам. И вовсе не по более низким, как представляют себе архитекторы санкций.