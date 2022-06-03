Как новый пакет санкций ЕС ударит по обычным россиянам и бизнесу Евросоюз утвердил отказ от российской нефти и отключает Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ от SWIFT

Фото: Zuma\TASS

Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В спорах о видах эмбарго на нашу нефть поставили точку с запятой. Поэтапный отказ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. А еще россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев и другие эксперты рассказали NEWS.ru, как все это повлияет на нашу жизнь и экономику страны в целом.

Вместо нефти утекут деньги

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС вводит запрет на импорт российской нефти и тем самым сокращает огромный источник доходов для России.

По факту поэтапный отказ от российской нефти займет «от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки». Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства — члены Евросоюза, которые из-за своего географического положения сильно зависят от поставок из России и «не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов». Кроме того, Болгария и Хорватия получат временные послабления, связанные с импортом сырой нефти по морским путям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цистерны с нефтью

По мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Ярослава Островского, серьезного вреда экономике России эмбарго на российскую нефть не окажет. Запрет вступает в силу только через полгода-восемь месяцев, и за это время наша страна может найти новых покупателей, полагает эксперт. Да и нефть из РФ уже не такая дешевая, как раньше.

Дисконт (скидка, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению со стоимостью нефти европейской марки Brent. — NEWS.ru) уже сократился с $40 до $20 за баррель и продолжит сокращаться. К тому же морские поставки в Европу занимают всего около 20% всего экспорта нефти из РФ, плюс трубопроводная нефть по-прежнему будет идти в Евросоюз, — считает Ярослав Островский.

Другого мнения бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он напоминает оценку ЕС, по которой к концу года Европа сократит поставки нефти из России на 90%.

С учетом того, что на Европу приходится более половины всего российского экспорта нефти, то, грубо говоря, на четверть весь наш экспорт нефти сократится. Действительно, частично можно переориентироваться на Азию. Например, Индия нарастила закупки российской нефти. А Китай, как сообщалось, будет восполнять за счет нашей нефти стратегические резервы. Но, во-первых, с Китаем пока не очень понятно, потому что там действуют антиковидные ограничения (на работу портов. — NEWS.ru). А во-вторых, в Азию нефть продается со скидкой в 30–40 долларов за баррель по сравнению с европейскими ценами, — сказал экономист.

Кроме того, России уже «подложила свинью» Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая существенно нарастит добычу нефти, чтобы компенсировать снижение экспорта из России. По оценкам Bloomberg, после почти полного отключения Европы от российской нефти наша страна начнет терять 22 млрд долларов в год. А это, отмечает Андрей Нечаев, около 1,5 трлн руб. Для сравнения: дефицит бюджета России по итогу 2022 года оценивается Минфином в 1,6 трлн долларов.

Банки будут искать посредников

Еще три российских банка не смогут больше пользоваться системой обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Это Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press Международная межбанковская система передачи информации SWIFT

Впрочем, для обычных россиян, которые не занимаются внешнеэкономической деятельностью, не переводят деньги за рубеж и не получают их оттуда, ничего не поменяется, сказал NEWS.ru экономист Семен Новопрудский.

Сами же банки для расчетов с иностранными партнерами будут вынуждены искать посредников — корреспондентские банки, которые не попали под санкции.

«Окошки» для платежей через SWIFT у России сохраняются, пока не отключили три крупных системообразующих банка — Газпромбанк, Росбанк и «Тинькофф», — напомнил эксперт.

Европейский пиар и консалтинг уйдут

Также европейцам будет запрещено предоставлять россиянам бухгалтерские, консалтинговые и пиар-услуги.

Как прогнозирует гендиректор технологической группы компаний Rocket Humans Анастасия Ускова, можно ожидать череду смен собственников и названий, выделение более мелких агентств из-под материнских международных брендов, а кто-то просто уйдет с рынка и попробует перевести часть штата за границу.

Бизнесам, которые пользовались такими услугами, предстоит напрячь документооборот и юристов — придется аннулировать соглашения, переподписать договоры. Но серьезных последствий этих санкций не будет, — считает эксперт.

Прощаемся с некоторыми технологиями

Россиянам станут недоступны европейские облачные сервисы. Руководитель юридической практики общественной организации Роскомсвобода, партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян в беседе с NEWS.ru отмечает, что в Европе не так уж и много популярных в России облачных сервисов. Но даже отключение от тех, что есть, уже критично и для обычных граждан, и для бизнеса.

Речь идет о сервисах ProtonMail, Tutanota, pCloud. И европейские ветки американских компаний Amazon и Microsoft, скорее всего, тоже подпадут под ограничения. Пока я вижу лишь широкое описание ограничений, но полагаю, что они могут распространиться на большое количество сервисов, предлагающих свою облачную инфраструктуру для почты, дисков, хранения данных, обмена контентом и т. д., — сказал Саркис Дарбинян.

При этом отключить россиян от доступа ко всем этим услугам можно мгновенно, добавляет эксперт. И, как показывает практика, не все российские сервисы можно использовать без опасений. Например, у Mail.ru были совместные проекты с Amazon и в целом многие российские компании арендовали пространства на западных серверах. Кроме того, эксперт считает небезопасным хранение данных в российских «облаках» из-за доступа к ним правоохранительных органов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дата-центр

А еще ЕС вводит ограничения на поставки в Россию ряда товаров и технологий, которые могут способствовать «совершенствованию сектора обороны и безопасности России». Это в том числе 80 химикатов — потенциальных единиц нашего химического оружия.

Политические ограничения

И вкратце о духовном. ЕС приостанавливает вещание в ЕС трех российских госканалов: «Россия РТР / РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр Международный». Их обвиняют в манипулировании информацией о событиях на Украине. В то же время сотрудникам телеканалов разрешают иную деятельность в Европе — например, проведение «интервью и исследований».

Также пополнился санкционный список Евросоюза, в него включили сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, семью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Роскомнадзора Андрея Липова, олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, супругу главы «Северстали» Александра Мордашова Марину Мордашову, а также ряд журналистов РИА Новости и военнослужащих, участвовавших в спецоперации на территории украинской Бучи. Для внесенных в список будет действовать запрет на въезд в ЕС, а их европейские активы заморозят.