Россия инвестирует более $1 млрд в экономику Армении

Россия планирует в ближайшее время инвестировать $1 млрд в экономику Армении. Взаимный товарооборот двух стран в 2021 году значительно вырос, как и уровень инвестиций. Об этом на VIII армяно-российском межрегиональном форуме заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник уточнил , что сотрудничество двух государств активно развивается. Так, взаимный товарооборот с Арменией в 2021 году вырос на 17%, тогда как в 2020 году уровень товарооборота снизился почти на 4%. Кроме того, уровень совместно накопленных инвестиций из РФ в Армению вырос до уровня более $2,2 млрд.

Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более $1 млрд, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении, — отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Россию основным торговым партнёром своей страны. По его словам, в 2019 году двусторонняя торговля двух стран превысила порог в $2 млрд, а в нынешнем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота. Он также отметил, что двустороннее сотрудничество стран идёт во благо наций.