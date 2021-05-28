Россия построит «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали соглашение о «Пакистанском потоке», согласно которому Москва построит газопровод, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РФ.
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Как уточняется, реализация проекта начнётся в ближайшее время. Строительство газопровода позволит пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.
Напомним, в «Пакистанский поток» войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Его протяженность составит 1,1 тысяч км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год.
Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан приняли решение переименовать газопровод «Север — Юг» в «Пакистанский поток».