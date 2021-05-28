Россия построит «Пакистанский поток»

https://static.news.ru/photo/349de55e-bfbf-11eb-afac-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия и Пакистан подписали соглашение о «Пакистанском потоке», согласно которому Москва построит газопровод, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

Документ утвердили министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в стране Шафкат Али-Хан. Глава российского министерства отметил, что профильные ведомства государств проделали большую работу по подготовке этого протокола.

Как уточняется, реализация проекта начнётся в ближайшее время. Строительство газопровода позволит пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.

Напомним, в «Пакистанский поток» войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Его протяженность составит 1,1 тысяч км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан приняли решение переименовать газопровод «Север — Юг» в «Пакистанский поток».