https://static.news.ru/photo/68fa88f0-549c-11ea-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия продолжат обсуждать вопросы по поставкам нефти. Представитель Кремля отказался раскрывать детали, подчеркнув, что «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».

Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании, — цитирует ТАСС Пескова.

Он сообщил, что замруководителя администрации президента Дмитрий Козак провёл совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен» для Белоруссии, так как навязывать невыгодные условия им никто не собирается.

Работа будет продолжена, дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими компаниями и с представителями российской стороны, — подчеркнул Песков.

Он сказал, что не все российские нефтяные компании согласились поставлять нефть в Белоруссию по сниженной цене, поэтому работа по согласованию цен будет продолжена.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава РФ Владимир Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям». Лукашенко назвал это решение «хоть каким-то путём к развязке» споров по нефти с Россией. Он уже поручил премьер-министру рассчитать предложенный вариант, чтобы, наконец, «достичь соглашения по дальнейшей работе в данной сфере».