https://static.news.ru/photo/43b2344a-548c-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава РФ Владимир Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин.

Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года, — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Лукашенко назвал это решение «хоть каким-то путём к развязке» споров по нефти с Россией. Он уже поручил премьер-министру рассчитать предложенный вариант, чтобы, наконец, «достичь соглашения по дальнейшей работе в данной сфере».

Как писал NEWS.ru, Минск приобрёл российскую нефть через трейдеров без премии к цене с перевалкой в Литве. В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти, при этом не уточнив, сколько Минск потратил на закупку. В пресс-службе при этом пояснили, что российский владелец чёрного золота мог бы заработать на поставке «больше даже без премии». Два танкера, как уточнили в концерне, прибудут в литовский порт Клайпеды в марте.