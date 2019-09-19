https://static.news.ru/photo/313fa55a-dafb-11e9-ac44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину на любой срок, необходимый Киеву для имплементации законодательства ЕС в украинское.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, с точки зрения принятия законов и нормативных актов, необходимых для такой имплементации, существуют определённые риски. Гарантий их своевременного принятия, как и сертификации оператора независимым европейским органом, нет.

Мы сможем предложить партнёрам продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет уже действительно готова вся нормативная база и законодательство Украины, — сказал Новак.

Ранее News.ru писал о том, что Россия в ходе трёхсторонних консультаций предложила Украине возобновить прямые поставки газа.