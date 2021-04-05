Россия без SWIFT: где искать альтернативу

В России вновь всерьёз заговорили о перспективах создания альтернативы системе межбанковских переводов SWIFT. Поводом для таких разговоров, как и прежде, послужили слухи об отключении страны от системы переводов в качестве наказания. Не желая быть «наказанной», РФ намерена укреплять свою финансовую независимость. По мнению экспертов, сделать это будет непросто, но вполне реально. О том, как, — в материале NEWS.ru.

Замглавы МИД России Александр Панкин допустил появление в России альтернативы платёжной системе SWIFT.

Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчётов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе, — заявил Панкин в интервью «РИА Новости» .

Он уточнил, что развитие альтернативных систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, — это не только реакция на геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учётом современных достижений в цифровой сфере.

Ранее в Кремле не исключили отключение России от SWIFT. Вашингтон и Брюссель не раз грозились финансовыми ограничениями в отношении Москвы с момента присоединения Крыма. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия США в этом плане могут быть непредсказуемыми. Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал самостоятельно отказываться от доллара и западных платёжных систем, чтобы снизить санкционные риски.

Напомним, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) представляет собой международную межбанковскую систему обмена информацией о платежах. Иными словами, это сеть, с помощью которой банки и другие организации общаются друг с другом.

Система считается самой безопасной, быстрой и дешёвой: в числе её активных пользователей более 11 тыс. организаций из 200 стран мира. И Россия, надо заметить, один из самых активных участников SWIFT: российские банки стоят на 2-м месте (после американских) по количеству операций, и на 15-м — по объёму.

Отключение РФ от SWIFT фактически может привести к тому, что страна (по крайней мере, на какое-то время) окажется в финансовой изоляции. Банковская система, значительно зависимая от доллара и евро, — самая уязвимая часть российской экономики, признал в одном из интервью глава ВТБ Андрей Костин. Однако, по его словам, на случай отключения российских банков от SWIFT у России есть «план Б».

Дело в том, что сегодня российские банки проводят часть операций между собой через систему SWIFT, а часть — через корреспондентские счета ЦБ. После 2014 года Центробанком была создана система передачи финансовых сообщений (СПФС).

По состоянию на февраль этой системой пользуются более 400 организаций, в основном российские банки, в меньшей степени — банки стран СНГ. Однако полноценной альтернативой SWIFT эксперты назвать её пока не готовы. Причина — в ограниченном функционале и возможностях использования. Так, СПФС запрещает перевод средств за рубеж, указывает инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров.

Тем не менее эта система со временем может быть интегрирована с национальными системами других стран (китайской CIPS, европейской INSTEX, региональными системами стран БРИКС, ШОС и т. д.). По всей видимости, именно это имели в виду в российском МИД, говоря об альтернативе SWIFT, считает Назаров.

По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Воронковой, SWIFT остаётся важным элементом банковской индустрии, не имеющим равных в мире, прежде всего, по масштабам вовлечённости в систему.

Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Отсоединение банковских институтов государства от SWIFT проблематичен для организации международных межбанковских отношений, несмотря на то что SWIFT сегодня уступает по целому комплексу характеристик более технологически совершенным конкурентам. Например, сегодня через Visa ежедневно осуществляется почти в 90 раз больше транзакций, чем через SWIFT. А схемы блокчейн не только быстрее SWIFT, но и дешевле, исключают подделки, меньше зависят от человеческого фактора. Причём риски пользователей SWIFT весьма высоки из-за его участия в политических манипуляциях. Елена Воронкова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Правда, построение целой системы на основе блокчейн-технологий — задача сложная и трудоёмкая, указывает руководитель программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Айдрус. Свою роль здесь играют и бюрократические вопросы, и возможные затраты, и сомнения в целесообразности внедрения подобной системы.

Для крупных игроков типа SWIFT и регуляторов перспективы не очень чёткие. Чтобы процесс перехода шёл быстро, участники должны осознавать реальные выгоды, перекрывающие издержки. Новые технологии предполагают не только снижение расходов, но и доходов банков, последние достигают двух-трёх триллионов долларов. К тому же, чтобы участники платёжных систем из разных стран могли пользоваться новой блокчейн-платформой, должно быть разрешение Ирина Ахмед Зейн Айдрус глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН

По мнению Елены Воронковой, национальные платёжные системы волне могут выступить в качестве альтернативы SWIFT. Однако на это уйдёт не менее шесть-семи лет — потребуется сформировать общую цифровую платёжную среду на широком межнациональном географическом поле, объясняет эксперт. Вместе тем она не исключает геополитические риски и при использовании новых платёжных конструкций.

Но в отличие от сегодняшней ситуации, когда для пользователей SWIFT политические или экономические разногласия между двумя или несколькими государствами создают угрозу разрыва межбанковских контактов страны со всем миром, прямые межбанковские контакты через национальные платёжные системы, которые будут положены в основу международных расчётов, позволят избежать таких последствий, — говорит Воронкова.

Похоже, что и международные финансовые организации понимают необходимость подобного развития суверенных платёжных систем для снижения напряжённости в глобальной финансовой системе. Так, МВФ активно занимается мониторингом и популяризацией опыта стран, которые уже внедрили или находятся в стадии разработки национальных цифровых валют.

Впрочем, SWIFT тоже не стоит на месте, модернизируя свои технологии, и едва ли утратит заработанные десятилетиями позиции, считает Воронкова. Однако само появление многовариантности в организации международных расчётов отобьёт желание стран-гегемонов использовать SWIFT для того, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество в мировой экономике.