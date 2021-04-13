Российскую пшеницу перестали закупать на экспорт

https://static.news.ru/photo/4372c236-9c59-11eb-9470-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Высокие экспортные пошлины на российскую пшеницу привели к тому, что её перестали закупать за рубежом. В Минсельхозе уверены, что компании ждут снижения цен.

С рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants, закупки приостановили Cargill и Gemcorp. По мнению экспертов, они не готовы платить высокую пошлину, сообщает «Коммерсант».

Сейчас пошлина на пшеницу составляет $59. С 2 июня заработает новый механизм, пошлина снизится до $21 при цене $230 за тонну.

По данным «Совэкона», с 5 по 11 апреля средние цены на российскую пшеницу упали на $4 (до $244 за тонну). Внутри страны она подешевела на 75 рублей.

С 15 февраля в РФ действует квота на экспорт зерна в объёме 17,5 млн тонн. Экспорт пшеницы облагается пошлиной в размере €50 за тонну, кукурузы — €25 за тонну, ячменя — €15 за тонну.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. За границу ушло 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом.

Российский экспорт впервые в новейшей истории превысил импорт. Причём треть поставок пришлась на зерно. Продовольствие у России покупали 150 стран, больше других — Китай (13% от всех поставок), Турция (10%) и Казахстан (7%).

Эксперты отмечают, что в 2021 году повторить показатели прошлого года вряд ли получится. Рост поставок за рубеж сдерживают меры, которые введены для стабилизации цен на продукты внутри России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты, а крупнейшим ретейлерам России уже приказали заморозить цены на некоторые продукты.