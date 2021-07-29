Российское шампанское смогут производить лишь 18 виноделен

В настоящее время российские производители шампанского смогут производить не более 10 миллионов бутылок в год, что связано в том числе с ужесточением требований к продукту. Однако в целом этот шаг можно расценивать как правильный, поскольку он позволяет развивать собственные российские бренды. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

В Роскачестве напомнили , что закон «О виноградарстве и виноделии» ужесточил правила производства игристых вин, имеющих право использования надписи «российское шампанское», и теперь его можно производить только с выдержкой в бутылке, а не в железной таре. В итоге объём выпуска вин с маркировкой «российское шампанское» значительно снизился, а возможности для производства такого вина имеют лишь 18 виноделен.

В свою очередь, заслуженный сомелье России Артур Саркисян назвал отказ от термина «шампанское» положительным шагом. «Это очень правильно — развивать собственные имена, постепенно отказываясь от привнесённых», — заявил он.

Ранее авторы поправок в закон о виноделии пояснили, что термин «российское шампанское» может применяться только на территории РФ и к напиткам, произведённым в стране. Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что поправки приняты исключительно в интересах отечественного виноделия и будут способствовать развитию малых предприятий этой отрасли. Парламентарий Константин Бахарев добавил, что поправки не могут отменить название «шампанское» и не создают препятствий для его ввоза из-за рубежа.

В ответ на принятие поправок в компании Moet Hennessy решили приостановить поставку своей продукции в Россию. В союзе виноделов РФ назвали такой шаг шантажом, а гендиректор INFOLine Иван Федяков предположил, что большинство россиян просто не заметят отсутствие в магазинах вин Moet Hennessy.