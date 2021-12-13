Российский рынок акций упал до мартовского минимума

Индекс Мосбиржи утром 14 декабря упал до 3350 пунктов, в моменте падение составило 6,5%. Это рекордный показатель с марта, следует из биржевых данных. Сейчас обвал российского рынка акций сменился частичным откатом.

В утреннюю сессию акции «Газпрома», «Сбербанка», «Русала», АФК «Система», «Норникеля», «Новатэка», ВТБ, «Татнефти» и «Роснефти» упали на 8-14% на фоне общего падения фондового рынка РФ. К 8:50 индекс Мосбиржи составил 3502 пункта, снизившись на 3,1%.

Падение российского фондового рынка эксперты объясняют массированной распродажей бумаг инвесторами на фоне геополитических рисков, включающих возможность войны России с Украиной, опасений из-за нового «омикрон»-штамма коронавируса и дешевеющей нефти.

Ранее Московская Биржа сообщила об обрушении индексов российского фондового рынка в ходе торгов 13 декабря. Так, Индекс МосБиржи просел ниже 3700 пунктов, это произошло впервые с 20 июля. Значительно потерял и индекс РТС, опускавшийся до 1575,87 пункта (-2,26%). Впоследствии индекс МосБиржи был скорректирован до 3683,33 пункта, индекс РТС — до 1580,26 пункта.

Сильнее всего ушли в минус бумаги «Газпрома», рост падения составил минус 3,28%, до 321,12 рубля. Ему составил пару Сбербанк с минус 3,14%, достигнув цены в 288,09 рубля и TCS Group (минус 3,08% и 6119 рублей).