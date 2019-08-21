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Курс иностранных валют снижается на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть

По данным Московской биржи, курс доллара на четверг, 22 августа снизился на 83 копейки, до 65,74 рубля, стоимость евро упала на 92 копейки, до 72,95 рубля. При этом октябрьский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent вырос на 1,23% до 60,77 доллара за баррель и продолжает идти вверх.

Российская валюта растёт, в том числе, в преддверии публикации протокола ФРС США от июльского заседания, заявил аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин

По его словам, рынки ждут от американского регулятора мягкой риторики и это может дать стимул к росту валют развивающихся стран, включая рубль, информируют РИА Новости .

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович ожидает, что в ближайшие дни российская валюта будет находиться в диапазоне 65,5 — 66,8 рубля к доллару и 72,5 —73,5 рубля к евро.

Стабилизация цен на нефтьначалась во вторник, 20 августа после значительного роста в понедельник, писал News.ru