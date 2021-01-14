Российский экономист одобрил ввод запрета на покупку банков государством

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Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что законопроект об ограничении возможности государства покупать акции банков или доли в кредитных организациях в случае принятия поспособствует усилению конкуренции в этой сфере.

Соответствующую инициативу выдвинуло Минэкономразвития РФ. Законопроект сейчас находится на стадии проработки и рассмотрения. Министерство хочет внести правки в закон «О защите конкуренции», дополнив его главой о допустимом участии государства в коммерческих банках. Предполагается, что ограничения коснутся федеральных органов власти, региональных и муниципальных структур, Центробанка и банков с государственным участием. В ведомстве отмечают, что доля государства в банковском секторе сейчас составляет около 70%.

Эксперты и действующие бизнесмены склоняются к тому, что национальная экономика перенасыщена государственным присутствием и компаниями с его участием. Например, в организациях, действующих в базовых, стратегических и системообразующих отраслях это оправдано <...> Но когда речь идет об участии государства в компаниях второго и третьего порядка, то становится понятно, что жёсткие рамки делают подобные организации менее мобильными, менее склонными к восприятию новинок, — сказал Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт указал, что рост государственной доли в банковском секторе связан со схемой санации кредитных учреждений. Банк России запустил её в 2017 году. ЦБ становился собственником санируемых банков, взамен предоставляя средства для оздоровления.

В России есть одна крупнейшая финансовая организация с государственным участием — Сбербанк. Он хорошо работает на рынке, является инновационным и флагманским, с большим количеством отделений по всей стране. Кроме того, существует национальный институт развития ВЭБ.РФ, который проводит государственную политику в области финансов. Средние банки при этом не должны терять вкус к инновациям, развитию, активности, адаптироваться к новым условиям и удовлетворять запросы потребителей, — подчеркнул экономист.

Минэкономразвития предусматривает исключения в своей инициативе. Ведомство планирует сохранить возможность регулятора входит в капитал банков для санации. Но срок владения активом не должен превышать пять лет. Также предполагается, что госструктуры смогут входить в капитал финорганизации по распоряжению президента или правительства.

Беляев предположил, что у властей нет необходимости каждый раз принимать участие в спасении банков, которые показали свою несостоятельность. При этом он положительно оценил сохранение санации для организаций, которые могут работать эффективно.

Как писал NEWS.ru, в марте 2020 года президент РФ Владимир Путин прокомментировал претензии, предъявляемые ЦБ в связи с санацией. Он заявил, что регулятор действовал в интересах вкладчиков.