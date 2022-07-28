Ретейлеры отметили проблемы с поставками техники Samsung и Apple в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ретейлеры столкнулись с проблемами при поставке электроники таких популярных брендов, как Apple и Samsung, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу крупного дистрибутора IT-оборудования в России «Марвел-дистрибуция». По словам экспертов, даже активное развитие параллельного импорта не принесет эффекта в ближайшее время.

У ретейлеров есть проблемы в товарных категориях, где доминировали А-бренды, ушедшие с российского рынка, такие как Samsung или Apple. Они составляли значимую долю их бизнеса. Параллельным импортом за короткий срок такие объемы не закрыть, — рассказали в компании.

При этом в целом на рынке потребительской электроники не заметно сильного уменьшения товаров. В то же время, все сильнее меняются доли отдельных брендов и целых сегментов.

Ранее стало известно, что некоторые популярные модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России, о чем рассказали участники телекоммуникационного рынка. По их сведениям, теперь товар там привозится только по предварительному заказу покупателей через несколько дней. Основные причины две — поступление в продажу новой линейки и неполная работа параллельного импорта в России.