Российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб

Хлеб в России может подорожать. Причиной станет разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.

Авторы письма отмечают , в частности, широкую трактовку термина «хлебопекарная продукция». По новому ГОСТу, она включает в себя «хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты».

Как отмечают в РСП, в настоящее время такого определения в Налоговом кодексе нет. Это заставляет пекарей опасаться, что они будут лишены льготного НДС в 10%. По мнению президента РСП Алексея Лялина, дополнительная финансовая нагрузка составит порядка 22,4 млрд рублей, что приведёт к росту цен на хлеб.

Марина Костюченко в ответ пояснила, что ГОСТ необходимо изменить в связи с появлением на рынке новых видов продукции, которая не должна вводить покупателей в заблуждение. При этом она призвала крупных производителей, изготавливающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки.

Ранее российский Минсельхоз спрогнозировал стабильную динамику цен на продукты.