Российские кондитеры недовольны высокой стоимостью сахара

https://static.news.ru/photo/7e71f022-5ed9-11eb-bfc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кондитерские компании в начале 2021 года столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене, которая составляет 36 рублей за один килограмм, сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

Соответствующий уровень был определён соглашением о стабилизации цен в декабре 2020 года, однако в январе кондитеры смогли купить сахар только за 39–44 рубля в зависимости от региона.

По словам Лашманкина, в январе текущего года стоимость сахара подскочила на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из-за этого могут подорожать на 6–30% такие сладости, как карамель, зефир, пастила, мармелад, кексы, торты и пирожные.

В свою очередь председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин отметил, что стабилизация цен в первую очередь касается розничной торговли. Он уточнил, что доля сахара, например, в карамели, ирисе, зефире, пастиле составляет всего 0,6%, а в конфетах и тортах — 13,5%. Эксперт считает, что стоимость сахара остаётся доступной для индустриальных потребителей, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ направит в регионы 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков. Это распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.