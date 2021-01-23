Для поддержки мукомолов и хлебопёков выделят 4,7 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/cdeeb80e-5e22-11eb-9fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ направит в регионы 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков. Это распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.

Между регионами распределят 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В конце декабря 2020 года кабмин принял решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдут на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, оставшаяся сумма будет потрачена на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Утверждённое председателем правительства Михаилом Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на базовые продукты питания в России. Во исполнение президентского поручения правительство уже повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение спецсоглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Как писал NEWS.ru, производители картофеля предложили ретейлу пустить на полки магазинов корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса по более низкой цене.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил, что вслед за картофелем на прилавках могут появиться и более дешёвые огурцы неидеальной формы. Он уточнил, что производители будут поставлять в сети калиброванные огурцы как «некий премиальный продукт», а тем покупателям, кому их форма не очень важна, можно будет выбрать товар подешевле. Разница в оптовой цене между ними составит порядка 20–30%. По словам Глушкова, сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы, остальные же приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.