Российские бренды начали выпускать одежду в странах СНГ

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Отечественные производители одежды начали шить коллекции одежды в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других, сообщают «Известия». По данным издания, такой путь выбрали «Снежная Королева», Melon Fashion Group и I Am Studio.

Организации прежде выпускали коллекции преимущественно на китайских фабриках. Однако в настоящее время они столкнулись с различными проблемами из-за подорожания услуг по пошиву и логистике, срокам исполнения заказов и поставкам товара.

Издание отмечает, что фабрики стран СНГ технологически развиты, им предоставляют субсидии, которые позволяют получить заманчивую себестоимость производства, которая ниже, чем в Китае и Турции. То, чем ритейлеры гордились, продавая произведенную там одежду по более низким ценам, отметила гендиректор агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Оказалось, что фабрики СНГ также могут предложить более быстрые сроки производства и ускоренную логистику — от трех до 20 дней. Они дают возможность производить платежи в рублях. В этих странах также имеются льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам.

Ранее стало известно, что более половины иностранных брендов, которые планируют выйти на российский рынок в период с 2023 по 2024 год, — турецкие, сообщила директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева. Всего о своих намерениях выйти на российский рынок объявили 35 марок из Индии, Ирана и Турции. Из них 24 бренда (что составляет 53% от общего числа брендов, готовых выйти в Россию) — из Турции, восемь брендов (18%) — из Ирана и три бренда (7%) — из Индии. Лежнева также уточнила, что наиболее многочисленная категория товаров, готовых выйти на российский рынок, — «одежда и обувь», которые занимают 80% от общего числа.