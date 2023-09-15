Названы страны, чьи бренды скоро придут в Россию Nikoliers: более половины собирающихся прийти в Россию брендов — турецкие

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Более половины иностранных брендов, которые планируют выйти на российский рынок в период с 2023 по 2024 год, — турецкие, передает РИА Новости со ссылкой на директора департамента аналитики Nikoliers Веронику Лежневу. Всего о своих намерениях выйти на российский рынок объявили 35 марок из Индии, Ирана и Турции.

Из них 24 бренда (что составляет 53% от общего числа брендов, готовых выйти в Россию) — из Турции, восемь брендов (18%) — из Ирана и три бренда (7%) — из Индии. Лежнева также уточнила, что наиболее многочисленная категория товаров, готовых выйти на российский рынок, — «одежда и обувь», которые занимают 80% от общего числа. 11% приходится на сферу общепита, а по 3% на категории «аксессуары», «товары для дома», «косметика и парфюмерия».

В частности, на российский рынок готовы выйти бренды одежды 8 seconds и Juun.J из Южной Кореи, ретейлер Deha из Италии, специализирующийся на одежде для занятий танцами. Лежнева также упомянула семейную сеть магазинов Marwin by Meloman и бренд одежды Kirpi из Казахстана, а также парфюмерную компанию «Азмирли» из Белоруссии.

Ранее стало известно, что американский бренд батареек Duracell вновь вернется на российский рынок. Продукция бренда появится в магазинах под новым названием и с более высокими ценами. Также будет изменен символ компании — розовый антропоморфный кролик. Его заменят на медведя.