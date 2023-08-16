Duracell вернется на российский рынок с новым названием Mash: компания Duracell вернется в Россию под названием Opticell

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский бренд батареек Duracell вновь вернется на российский рынок, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, продукция бренда появится в магазинах под новым названием и с более высокими ценами. Также будет изменен символ компании — розовый антропоморфный кролик. Его заменят на медведя.

В апреле 2023 года акционеры компании приняли решение вывести продукцию Duracell с российского рынка и разорвать все действующие контракты с отечественными подрядчиками, однако позже это решение было изменено. Российское представительство бренда вышло из-под руководства США и сменило название батареек на Opticell. Предполагается, что батарейки будут производиться на заводах в Китае. Стоимость продукции вырастет с 50 до 100 рублей, что связано с затратами на логистику, налогами и параллельным импортом.

Как сообщалось ранее, немецкий концерн Hugo Boss может заняться оптовыми поставками продукции в Россию. Руководство компании приняло решение оставить в РФ часть своего бизнеса и переориентировать его. При этом активы и обязательства Hugo Boss в стране будут проданы, а инвестирование в развитие на российском рынке приостановят. Аналогичное решение также приняли бренды Vans и The North Face.