Hugo Boss может заняться оптовыми поставками продукции в Россию

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Немецкая компания Hugo Boss, приняла решение оставить в России часть своего бизнеса, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что концерн переориентирует бизнес на оптовые поставки товаров в Россию и продаст свои активы и обязательства в РФ.

Hugo Boss приостановила розничные операции на территории России в марте 2022 года, тогда же были приостановлены и онлайн-продажи. Однако полностью уходить с рынка компания оказалась не готова. В пресс-службе бренда утверждают, что в настоящее время Hugo Boss активно пересматривает свою бизнес-структуру в РФ и ищет решения, соответствующие бизнес-модели.

По мнению старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, немецкий концерн будет заниматься оптовыми поставками товаров. При этом ему придется прекратить инвестирование в развитие на российском рынке. Такого же мнения придерживается эксперт компании Commonwealth Partnership. Отмечается, что Hugo Boss — не единственная зарубежная компания, принявшая такое решение. Аналогичные меры приняли бренды Vans и The North Face. В список также может войти бренд Puma.

В апреле корейский производитель автомобилей Hyundai Motor принял решение продать свои заводы, расположенные на территории России. Предполагаемым покупателем выступит предприятие из Казахстана — Astana Motors. Сумма сделки пока не разглашается.