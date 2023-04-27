Hyundai продаст свои заводы в России компании из Казахстана

Фото: Xinhua/Global Look Press

Корейский производитель машин Hyundai Motor приняла решение продать свои заводы в России компании из Казахстана Astana Motors, сообщил южнокорейский телеканал MBC. Отмечается, что Hyundai планирует уйти с рынка РФ, но оставить за собой право обратного выкупа активов. Представители компании ждут разрешения на сделку от российский властей — сумма пока не разглашается.

По данным канала, переговоры вышли на заключительную стадию.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор», где ранее собирали BMW, Hyundai, Kia и Genesis, после полной остановки работы весной 2022 года осенью дособрал все ранее закупленные корейские машинокомплекты и полностью переориентировался на сотрудничество с китайскими партнерами. Уже зимой была начата сборка седанов Kaiyi. В перспективе будут запущены модели BAIC и DongFeng.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), китайские автомобили составляют 43% общего числа купленных за первые три месяца 2023 года в России машин. Годом ранее этот показатель составлял 9%. При этом в абсолютном выражении продажи с января по март 2023 года упали в сравнении с тем же периодом 2022 года на 44,7%.