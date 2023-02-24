Купить можно всё, но очень дорого: как изменился авторынок за год Все метаморфозы автомобильного рынка России можно подытожить короткой формулой: купить можно что угодно, но дороже, чем когда-либо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2022 год начался для автомобильной индустрии многообещающе: несмотря на продолжающийся дефицит полупроводников и важных электронных компонентов, пандемия начала отступать, а покупатели потянулись в автосалоны. На 2022 год было намечено множество российских премьер моделей: например, новый Range Rover привезли в Москву и показали на закрытом мероприятии задолго до старта продаж. Готовился старт Lexus LX — другого практически культового автомобиля. Из важных дебютов более демократичного сегмента можно отметить Kia Sportage нового поколения, рестайлинг Hyundai Creta и многие другие. Но после 24 февраля все изменилось: санкции, наложенные на страну, подорвали логистические цепочки, но куда важнее, что политическая ангажированность западных компаний вынудила их приостановить деятельность в стране, а многих и вовсе заставила уйти с нашего рынка полностью.

Фото: NEWS.ru

АвтоВАЗ без Renault

Пожалуй, самым громким уходом стоит назвать разрыв отношений между Renault и АвтоВАЗом: французский концерн продал свою долю в российском предприятии ФГУП НАМИ формально с правом обратного выкупа в течение 6 лет. Таким образом французы прервали серьезнейшую модернизацию российского автогиганта, которая подразумевала теснейшую интеграцию брендов Lada и Dacia: планировалось разрабатывать фактически одни и те же автомобили и продавать их с несущественными изменениями.

В плане инженерного потенциала такое развитие поставило бы крест на собственных подразделениях АвтоВАЗа, отвечающих за разработку новых продуктов. Уже было анонсировано новое поколение внедорожников «Нива» на платформе третьего поколения Duster. Впрочем, надо отдать должное французам: из российского народного внедорожника планировалось сделать глобальную модель, подготовленную к самым плохим дорожным условиям и оформленную в ретростилистике — Lada могла стать более известной в мире и завоевать новую аудиторию.

Также в долгий ящик пришлось положить проект Lada Granta на платформе CMF-B и замену семейству Renault Logan/Sandero, которые собирались по полному циклу в Тольятти.

Выяснилось, что большинство моделей Lada конструктивно были не совсем российскими: французы планомерно повышали долю своих комплектующих, а после их ухода АвтоВАЗ по факту был способен производить только Granta и Niva, да и то с упрощениями: без ABS, без системы курсовой устойчивости и без многих других компонентов. Под это были пролоббированы послабления в техрегламент, которые, кстати, не отменили до сих пор. Согласно им, в России можно производить автомобили низких экологических классов, без систем активной и пассивной безопасности и даже без автоматических блоков ЭРА-ГЛОНАСС.

В итоге за 2022 год АвтоВАЗ прекратил производство Vesta в Ижевске, но оно должно возобновиться в марте в Тольятти, правда, как минимум до 2024 года, без версии с «автоматом». Остановил сборку Largus и официально снял с производства и убрал из модельной гаммы кроссовер Xray. Впрочем, перспективы у тольяттинского предприятия есть: разработку новой «Гранты» на французской платформе объявили одним из приоритетов, обещают выпустить уже полностью локализованный вариант в 2024 году. Кроме того, разрабатывается кроссовер на платформе «Весты» и электрическая версия универсала e-Largus.

Афтершоком ухода Renault стал аналогичный маневр Nissan — питерский завод перешел под контроль АвтоВАЗа, причем весь российский персонал японской компании сохранен и уже в 2023 году там начнется сборка пока не названных китайских автомобилей под брендом Lada.

Московский завод Renault перешел под контроль столичного правительства, и теперь там собирают, пока крупноузловым методом, кроссоверы JAC под брендом «Москвич». Партнером возрождения «Москвича» стал КамАЗ. В планах — до 50 тысяч собранных автомобилей в 2023 году, дальше — локализация имеющихся моделей и разработка собственной платформы электромобилей.

Фото: ta-haval.ru

Китайский путь

Уход практически всех западных автомобильных марок открыл дорогу китайским автопроизводителям: по состоянию на начало 2023 года из всех иностранных заводов на территории России полноценную работу продолжает только Haval в Тульской области. Частично загружен питерский завод Hyundai-Kia: там производят и окрашивают кузовы для казахстанского завода.

В сентябре в Липецкой области запустили сборку электромобилей Evolute: под этим брендом у нас будут производитель несколько моделей DongFeng.

Калининградский «Автотор», где ранее собирали BMW, Hyundai, Kia и Genesis, после полной остановки работы весной 2022 года осенью дособрал все ранее закупленные корейские машинокомплекты и полностью переориентировался на сотрудничество к китайскими партнерами: уже начата сборка седанов Kaiyi, на очереди несколько моделей BAIC и DongFeng.

Кроме того, в специнвестконтракте, который калининградцы постоянно обновляют, упоминаются новые модели Hyundai и Kia — корейские бренды до сих пор официально не разорвали контракт, и возобновление сотрудничества все еще вероятно. Более того, вся модельная гамма Kia, кроме седанов Rio, теперь поставляется в Россию напрямую из Южной Кореи, и в салонах есть новые машины с гарантией.

Разорвавший все контакты с Россией Mercedes продал завод в подмосковном Есипово дилерскому холдингу «Автодом»: возобновление работы предприятия намечено уже на середину 2023 года, партнером станет, разумеется, китайский автобренд премиум-сегмента.

За 2022 год о выходе на российский рынок заявил ряд автопроизводителей из КНР: Chery привезли кроссоверы Omoda, совсем недавно об открытии российского офиса заявил Jetour, открыт импортер Voyah, проходят cертификацию модели самого престижного бренда Hongqi, производящего лимузины и роскошные внедорожники для элиты компартии КНР. Не исключено, что начнут завозить даже спартанские внедорожники BAW. Great Wall готовится к старту продаж в России рамных внедорожников Tank. И только офис Geely весь 2022 год никак о себе не заявлял до последнего момента: дебют кроссовера Monjaro так и не состоялся, но в феврале 2023-го было объявлено, что автомобиль все-таки появится в России в марте-апреле.

Дебютировал экзотический Skywell, малоизвестный даже у себя на родине. Пока в ассортименте только электрические кроссоверы ET5, но уже летом должны начаться поставки гибридной версии с запасом хода более 1000 км.

Фото: vw.com

Цена свободы

Весной 2022 года на авторынке настроения были близки к паническим: к концу марта — началу апреля средняя цена на новый автомобиль, по оценкам аналитиков Auto.ru, выросла с 3 до 4 млн рублей. Сыграли скачки курсов валют и ажиотажный спрос. Люди скупали все, что в салоны привозили на автовозах. К февралю 2023 года цены несколько «откатились» до среднего значения в 3,4 млн рублей.

Разрешенный в марте 2022 года ввоз иностранной продукции без согласия производителя и правообладателя, проще говоря, параллельный импорт, проявился в автоиндустрии ярче всего: теперь в России можно купить любой автомобиль из любой страны. Правда, чаще всего без гарантии, по завышенной цене и с ожиданием доставки в течение месяца-другого. Но это не отменяет главного позитивного момента: ассортимент на автомобильном рынке больше не ограничивают импортеры, единогласно причислившие Россию к развивающимся странам и решившие продавать у нас только самые примитивные, нередко ущербные модели.

Приостановка деятельности Volkswagen и дочерней Skoda с закрытием проекта сборки на мощностях ГАЗа, простой завода Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге фактически лишили россиян так называемых бюджетных седанов и хетчбэков В-класса. Пострадали корпоративные парки такси и каршерингов, им просто стало нечего закупать. Однако уже сейчас несколько крупных дилерских холдингов наладили поставки «заменителей» VW Polo/Skoda Rapid из Китая. В Россию теперь возят и всю легковую гамму Volkswagen, представленную в Китае, и пока малоизвестный суббренд Jetta, под которым в КНР продаются те же легковушки на платформе PQ25, во многом схожие с Polo/Rapid.

В Россию начали массово привозить любые внедорожники из ОАЭ: в изобилии представлены и Range Rover всех мастей, и Toyota Land Cruiser 300, и Lexus LX, и даже новейшие Jeep Grand Wagoneer. Правда, цены на автомобили «в наличии» часто выше на 50%, чем на машины под заказ. Так, Land Cruiser 300 в столице в среднем стоит около 11 млн, но если заказать внедорожник у одного из множества посредников, организующих логистику, можно уложиться в 8 млн, причем это будет не печально известная «эмиратка» без «теплых опций», а вполне нормальный, готовый к нашим условиям аппарат. Наши же соотечественники организовали несколько крупных «хабов» в ОАЭ и завозят автомобили из Европы, США и Японии. В них есть все необходимые в наших широтах подогревы, в бортовых компьютерах есть русский язык, конструкция предусматривает эксплуатацию при отрицательных температурах. Заказать можно что угодно: от Opel Corsa до Lamborghini Urus.

Все тот же параллельный импорт фактически спас индустрию автозапчастей и смазочных материалов: пока официальные бренды вроде Bosch, Siemens, Shell и Mobil отказываются поставлять продукцию в Россию, вся их номенклатура уже едет к нам через Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и даже Иран. Ассортимент если и сократился, то не намного. Но у этого явления есть два существенных минуса: стало гораздо труднее отслеживать контрафакт, а цены на расходники и запчасти выросли вдвое, и пока предпосылок к остановке роста нет, особенно на фоне ослабления рубля.

Главный итог 2022 года недавно подвели сами дилеры: авторынок трансформируется, функции импортеров перешли от самих производителей к крупным торговым холдингам, которые теперь будут завозить автомобили и запчасти из-за рубежа крупными партиями и перепродавать их менее крупным компаниям и конечным потребителям. Проще говоря, между автомобилями и их покупателями появилось еще несколько посредников.