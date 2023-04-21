Доля китайских брендов на авторынке России рекордно выросла АЕБ: доля китайских брендов на авторынке России выросла почти в пять раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские автомобили составляют 43% общего числа купленных за первые три месяца 2023 года в России машин, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Годом ранее этот показатель составлял 9%. При этом в абсолютном выражении продажи с января по март 2023 года упали в сравнении с тем же периодом 2022 года на 44,7%.

За I квартал 2023 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 123 855 автомобилей, всего продажи составили 153 477 автомобилей, согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, — указано в пресс-релизе.

Уточняется, что в марте 2023 года продажи новых автомобилей сократились на 10,6% по сравнению с мартом прошлого года. Всего за предыдущий месяц было продано 48 414 автомобилей.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор», где ранее собирали BMW, Hyundai, Kia и Genesis, после полной остановки работы весной 2022 года осенью дособрал все ранее закупленные корейские машинокомплекты и полностью переориентировался на сотрудничество с китайскими партнерами. Уже зимой была начата сборка седанов Kaiyi. В перспективе будут запущены модели BAIC и DongFeng.