Российские банки вернулись к допандемическому уровню одобрения ипотеки

https://static.news.ru/photo/d2b12b14-d24b-11ea-90c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России банки весной из-за пандемии коронавируса ужесточили выдачу ипотеки, однако с отменой введённых в экономике ограничений в июне уровень одобрения заявок на выдачу кредитов вернулся на докризисный уровень в 78–80%.

Банки временно скорректировали свою кредитную политику. А после начала отмены введённых государством ограничений стали возвращать свою кредитную политику к докризисному уровню. В результате уровень одобрения по итогам июня находится на доковидном уровне — 78—​80%, — сообщил РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По его словам, на таком фоне выдачи ипотечных кредитов продолжают отыгрывать весеннее падение: по итогам июня банки выдали ссуд на 116,2 млрд рублей, что больше показателя годом ранее на 0,9%. Однако пока далеко до мартовских выдач, которые находились на уровне в 197,9 млрд рублей.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев 28 июля заявил, что системное субсидирование ипотеки в стране может привести к образованию «пузыря» на этом рынке. Он пояснил, что ипотеку должны брать люди, которые могут её вернуть.

По данным Центробанка, в июне в розничном кредитовании произошло заметное оживление: оно выросло в месячном исчислении на 1% после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%). Ипотечные кредиты выросли в мае на 0,7%.

Ранее NEWS.ru писал, что объёмы выдачи новых кредитов на покупку жилья в июне 2020 года выросли почти на 40% относительно мая, то есть достигли «двузначных» темпов роста. Таким образом, в июне банкам удалось преодолеть провал, вызванный пандемией коронавируса: объём выданной за месяц ипотеки достиг 258,1 млрд рублей, увеличившись на 28% в годовом выражении и на 39% к маю. Такие темпы роста в последний раз наблюдались в начале 2020 года: в январе — 21%, в феврале — 29%, а на март 2020 года пришёлся всплеск ипотечного кредитования (50%) на фоне опасений о росте ключевой ставки после падения мировых цен на нефть и курса рубля. В апреле ипотечное кредитование провалилось на 12%, в мае немного выросло — на 6%.