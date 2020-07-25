Ипотека в РФ вернулась к росту «двузначными темпами»

https://static.news.ru/photo/962ee570-cfd8-11ea-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объёмы выдачи новых кредитов на покупку жилья в июне 2020 года выросли почти на 40% относительно мая, то есть достигли «двузначных» темпов роста, свидетельствует статистика Объединённого кредитного бюро.

Таким образом, в июне банкам удалось преодолеть провал, вызванный пандемией коронавируса: объём выданной за месяц ипотеки достиг 258,1 млрд рублей, увеличившись на 28% в годовом выражении и на 39% к маю, передаёт РБК.

Издание отмечает, что такие темпы роста в последний раз наблюдались в начале 2020 года: в январе — 21%, в феврале — 29%, а на март 2020 года пришёлся всплеск ипотечного кредитования (50%) на фоне опасений о росте ключевой ставки после падения мировых цен на нефть и курса рубля. В апреле ипотечное кредитование провалилось на 12%, в мае немного выросло — на 6%.

Ключевую роль в возобновлении роста сыграла программа льготной ипотеки под 6,5%, отмечают в кредитных организациях. По данным ЦБ, в мае банки оформили такие кредиты на 60 млрд рублей, в июне — на 100 млрд рублей. Как сообщает РБК, на льготную ипотеку приходится 30–50% новых ссуд, но спрос клиентов на ипотеку связан также со снижением ставок — в мае 2020 года средняя ставка по ипотеке упала до рекордных 7,4%.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России рассмотрит вопрос о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год осенью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.