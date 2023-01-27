Центробанк назвал сумму банковской прибыли в 2022 году Российские банки в 2022 году получили 203 млрд рублей прибыли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский банковский сектор в 2022 году смог компенсировать убытки первого полугодия и получить прибыль, которая составила 203 млрд рублей, сообщается в «Обзоре о развитии банковского сектора», опубликованном на сайте Центробанка РФ. Такому результату способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии.

В 2022 году банковскому сектору удалось полностью компенсировать убыток первого полугодия и выйти на прибыль в 203 млрд рублей, — сказано в материале.

Также сообщается, что убытки первого полугодия 2022 года превышали 1,5 трлн рублей, в основном из-за валютной переоценки. Однако во втором полугодии сектор показывал ежемесячную прибыль, которая в декабре достигла 342 млрд рублей.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что отечественный банковский сектор в 2022 году понес убытки впервые за семь лет. По его словам, в первой половине года убыточными оказались четверть российских банков — 82 из 329. Между тем эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что банковского кризиса в России в 2023 году не будет, поскольку экономика страны отлучена от западных тенденций движения капитала. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев также предрек положительную динамику в кредитовании и развитие банковского сектора, поскольку государство и ЦБ РФ оказывают всестороннюю поддержку финансовым организациям.