ЦБ: банковский сектор в России понес убытки впервые за семь лет Первый зампред ЦБ Тулин: банковский сектор в России понес убытки впервые за семь лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковский сектор в России на фоне кризиса и санкций впервые за семь лет понес убытки, рассказал РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. В период с января по июнь 2022 года финансовые потери составили 1,5 трлн рублей. Тулин отметил, что убыток в 1 трлн рублей принесли операции банков, связанные с иностранной валютой.

Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Когда происходило их прекращение, то в зависимости от валютного курса в моменте наши банки фиксировали результат, в основном убытки, — сказал зампред ЦБ.

Согласно данным ЦБ, до этого банковский сектор был убыточным только в некоторые месяцы 2015 года, за январь — апрель сумма от этих потерь не превышала 17 млрд рублей, при этом в следующие месяцы они были компенсированы. По итогам полугодия финансовые показатели сектора с 2012 года ни разу не показали отрицательный результат за все время раскрытия детальной статистики.

Тулин подчеркивает, что по итогам первой половины 2022 года четверть банков в России оказались убыточными. По его словам, на 1 июля из 329 работающих кредитных организаций в минусе оказались 82.

Ранее Тулин заявил, что экономическая сущность валютных счетов населения изменилась. С введением антироссийских санкций они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Снижение привлекательности валютных счетов, добавил он, привело к девалютизации российской экономики.