Финансисты оценили вероятность банковского кризиса в России Финансист Зельцер: банковского кризиса в России в 2023 году не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковского кризиса в России в 2023 году не будет, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, он наиболее реален для Европы, где экономики в настоящее время сильно разобщены.

В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала, потоки ограничены, связи нарушены. А внутренняя ликвидность банковской системы достаточна, — сказал агентству Зельцер.

Он также отметил, что несмотря на санкции, отечественным банкам удалось нивелировать провал в финансовых показателях и сегодня многие из них уже вышли на чистую прибыль.

Аналогичное мнение выразил глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, ожидается положительная динамика в кредитовании и развитие банковского сектора, поскольку государство и ЦБ РФ оказывают всестороннюю поддержку финансовым организациям.

Европа, напротив, близка к банковскому кризису, считают эксперты: падение промышленного производства в странах ЕС, дорогие энергоресурсы и историческая инфляция негативно отражаются на рентабельности банковской системы.

Что касается США и Азии, то там ситуация достаточно стабильная, отметили специалисты. В США растут промышленность и ВВП, активизируется рынок труда. Кроме того, Финансовая резервная система может в любой момент поддержать свои финансовые институты. Азиатская банковская сфера также находится вне опасности, ей помогут избежать кризиса нацбанки Японии и Китая.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что отечественный банковский сектор в 2022 году понес убытки впервые за семь лет. По его словам, в первой половине года убыточными оказались четверть российских банков — 82 из 329.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что адаптация банковского и финансового сектора к новым условиям будет идти не один год. Свой прогноз он объяснил тем, что сами по себе изменения являются очень масштабными и глубокими.