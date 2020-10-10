Российские банки аннулировали почти 30 тысяч заявок на кредитные каникулы

https://static.news.ru/photo/178f165a-0bc3-11eb-a348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса.

Как сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, на 7 октября банками было аннулировано более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы.

Как уточнил Мамута, значительная доля таких клиентов была переведена на собственные программы реструктуризации кредиторов.

Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем — именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации, — цитирует его «Российская газета».

Основной причиной отказа стало то, что заёмщики не могли подтвердить своё право на кредитные каникулы в течение требуемого периода. Кроме того, 10% заёмщиков не отвечают на звонки, смс и письма от банков с напоминаниями о подтверждении права на льготу.

Также отмечается, что к 7 октября банки предоставили кредитные каникулы по 159,5 тысячи требований на общую сумму 78,5 млрд рублей.

Ранее российский банкир Илья Поляков охарактеризовал ситуацию на валютном рынке как весьма хаотичную и тяжело предсказуемую. Поэтому, по его словам, россиянам следует хранить сбережения в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, писал NEWS.ru.