России грозит дефицит бензина ТАСС: Россия может столкнуться с дефицитом бензина из-за разницы цен на рынках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разрыв цен на внешнем и внутреннем рынках может привести к дефициту бензина в России, заявил коммерческий директор сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев в комментарии ТАСС. По его словам, без экстренных мер со стороны правительства независимые автозаправочные станции могут прекратить свое существование, так как им не хватит топлива. Кроме того, может возникнуть дефицит бензина на АЗС вертикально-интегрированных нефтекомпаний.

Сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке, поэтому осенью и зимой ситуация не стабилизируется без дополнительных мер со стороны правительства. Если ничего не делать, то это может привести к разорению ряда независимых АЗС, а потом возникнет и дефицит на АЗС ВИНКов — у них тоже не хватит топлива для покрытия возросшего спроса, — заявил Соловьев.

Эксперт отмечает, что ситуацию можно изменить за счет введения экспортных пошлин на бензин. Также дефицит топлива можно предотвратить путем увеличения производства для покрытия спроса среди граждан. По мнению Соловьева, введение ограничений экспорта положительно скажется не только на рынке, но и на государственном бюджете.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ранее заявил, что ведомство рассматривает несколько вариантов ограничения экспорта топлива, которые позволят не допустить возникновения так называемого серого экспорта. Они включают в себя введение списка экспортеров нефтепродуктов, а также лицензирование экспорта.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее предложил способы снижения цен на топливо в России. По его мнению, для этого необходимо отменить два налога — транспортный и налог на добычу полезных ископаемых.