Россельхознадзор внёс предложения по борьбе с контрабандной «санкционкой»

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Ответственность для перевозчиков и водителей предлагается ввести в рамках борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещённые продукты. Нарушители стали действовать более изощрённо, поэтому Россельхознадзор внёс свои предложения по усилению ответственности нарушителей.

Ведомство предлагает конфисковать машины и товар, а водителям запретить ввоз товаров на пять лет.

Побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары, — приводит слова главы Россельхознадзора Сергея Данкверта РБК.

Ухищрения недобросовестных поставщиков заключаются в том, что они пытаются доказать поставку своей продукции из стран, которые не попали под запрет. Для этого также используется ложный транзит и другие схемы. Но нарушители всё равно попадаются.

Предложения по борьбе с нарушителями представлены правительству. Ожидается, что они смогут изменить ситуацию с поставками на территорию РФ запрещённых продуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхоз должны подготовить предложения, как исключить поставки санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза в РФ. Агрофирма «Выборжец» пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии по ценам ниже себестоимости продукции российского производства.