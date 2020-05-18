Россельхознадзор отменил ограничения на импорт живой рыбы из КНР

https://static.news.ru/photo/35b356a0-990e-11ea-922c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз в Россию экзотических и декоративных животных (включая насекомых и членистоногих), а также живой рыбы из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмена ограничений относится не только к прямому ввозу, но и к транзиту через территорию России живой рыбы и экзотических животных. Изменения внесены в указание ведомства от 18 февраля.

Россельхознадзор запретил ввоз животных из Китая с 30 января в связи с распространением в КНР коронавирусной инфекции.

Как передавал NEWS.ru, Минсельхоз высказался в поддержку правительственного постановления, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной сои, используемой в изготовлении кормов для животных. Ранее руководители ряда регионов обратились в ведомство с просьбой приостановить действие постановления.