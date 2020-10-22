Россельхознадзор не исключил переработку в РФ заражённого АЧС мяса

https://static.news.ru/photo/10fc08a4-1445-11eb-8393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Россельхознадзор обеспокоился недостаточно эффективными мерами по борьбе с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в ряде субъектов РФ. Доказательством этому стало обнаружение в готовой свиноводческой продукции генетических следов вируса, рассказали представители ведомства.

Это говорит о том, что на убой и в переработку попали больные или инфицированные животные, говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора.

Возбудитель АЧС в этом году был выявлен в свиноводческой продукции, произведённой мясоперерабатывающими предприятиями Воронежской области и отправленной в Калужскую, Орловскую, Волгоградскую, Новгородскую, Московскую и Псковскую области. Этот факт вызывают особую тревогу, поскольку создаёт дополнительные риски неконтролируемого распространения инфекции, — передаёт федеральная служба.

В РФ АЧС начала распространяться с 2007-го. С тех пор в стране пришлось уничтожить сотни тысяч свиней. Для человека этот недуг не представляет опасности, однако может привести к огромному финансовому ущербу для животноводства, так как весь скот в очагах АЧС нужно уничтожить.

В сентябре 2020 года Россельхознадзор предупреждал о возможности АЧС на территории Франции и Испании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти китайского города Циндао станут проверять всю импортную замороженную продукцию после обнаружения на упаковке трески живого вируса COVID-19. Уточняется, что раз в 3–5 дней тесты на коронавирус будут сдавать все сотрудники, занимающиеся транспортировкой и разгрузкой импортированных замороженных продуктов.

Накануне стало известно, что живой коронавирус нового типа был обнаружен на упаковках с замороженной треской в китайском Циндао, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что вирус способен передаться человеку при контакте с такой упаковкой.