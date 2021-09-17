Росреестр введёт новую выписку из ЕГРН об ограничении прав

Росреестр с 1 января 2023 года введёт новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с помощью которой можно будет получить информацию по таким установленным в пользу конкретного человека ограничениям прав, как ипотека, аренда, рента и сервитут. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, ранее информация об ограничениях прав или обременениях объекта недвижимости в пользу отдельного лица являлась составной частью выписки из ЕГРН, и посмотреть эти сведения можно было только применительно к конкретному объекту недвижимости. Новая же выписка будет содержать обобщённую информацию об ограничениях прав или обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица.

Президент Российской гильдии риелторов, член общественного совета при Росреестре Игорь Горский заявил, что новая мера повысит прозрачность рынка недвижимости и позволит получать максимально объективную информацию об обременениях объекта недвижимости, что ускорит принятие решений по сделкам и в целом повлияет на оборот рынка. Запросить такой вид выписки смогут только сами правообладатели и лица, определённые в законе о государственной регистрации недвижимости.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в России начнёт работу госпрограмма «Национальная система пространственных данных», которая будет действовать до 2030 года и предполагает ускоренную цифровизацию данных о земле и недвижимости, сведений о правах и кадастровой оценке в РФ. Это позволит упростить доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра и повысить эффективность использования земель, доступных для застройки. Кадастровые работы в регионах будут софинансироваться из федерального бюджета, а процедура регистрации прав будет максимально ускорена и упрощена.