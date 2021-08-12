Росреестр запустит полную цифровую базу земли и недвижимости

Проект Росреестра по цифровизации всех пространственных данных в РФ будет реализован при помощи госпрограммы, рассчитанной на 2022–2030 годы. Это позволит решить проблему достоверных данных о земле и недвижимости и стимулировать запуск новых инфраструктурных проектов, пишет «Коммерсант».

С 2022 года в России должна стартовать госпрограмма «Национальная система пространственных данных», которая будет действовать до 2030 года и предполагает ускоренную цифровизацию данных о земле и недвижимости, а также сведений о правах и кадастровой оценке в РФ. Это позволит упростить доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра и повысить эффективность использования земель, доступных для застройки.

Проект призван навести порядок в сфере управления пространственными данными: сведения о земле и недвижимости содержатся в информсистемах Росреестра, Росимущества, Рослесхоза, Минсельхоза, а также в региональных системах, где учитываются и используются совершенно по-разному. А госуправление в этой сфере регулируется одновременно Земельным кодексом и рядом законов, в том числе о госрегистрации недвижимости, кадастровой деятельности и кадастровой оценке. При этом в России нет полных данных о земле и недвижимости, в том числе о границах регионов, муниципалитетов, населённых пунктов и территориальных зон. А в Едином госреестре недвижимости значится более двух миллионов реестровых ошибок.

Решить проблему предлагается за счёт разработки единого стратегического документа в сфере управления пространственными данными: эту работу предлагается возложить на Росреестр. Частью проекта станут единая электронная картографическая система и федеральный портал пространственных данных — фактически цифровая модель территории России, где будут собраны данные из разных ведомственных систем. Кадастровые работы в регионах будут софинансироваться из федерального бюджета, а процедура регистрации прав будет максимально ускорена и упрощена. Полученные данные будут структурированы и переданы на новую платформу государственной кадастровой оценки. Предполагается, что появление в открытом доступе данных о доступных для строительства участках позволит стимулировать появление новых инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что россияне смогут регистрировать права на недвижимость на едином портале госуслуг. Уже в 2022 году подобное оформление будет занимать не более суток. Как отметил глава Росреестра Олег Скуфинский, в электронном виде на сайте ведомства уже доступны сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости, что составляет около 90% всех запросов.