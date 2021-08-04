Жителям России ускорят совершение сделок с недвижимостью

Россияне смогут регистрировать права на недвижимость на едином портале госуслуг. Об этом говорится на сайте правительства России.

Это станет возможным уже в 2022 году. Предполагается, что таким образом оформление может занять не более суток.

Это в пять раз выше нормативного срока, и сегодня мы уже зарегистрировали с мая права на более чем 10 тысяч квартир. Планируем до конца года распространить этот пилотный проект на все регионы страны, — сказал глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что в электронном виде уже доступны самые востребованные выписки — сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости. По словам главы Росреестра, это составляет около 90% всех запросов.

Ранее сообщалось, что в Москве отмечено рекордное число сделок по покупке жилья на вторичном рынке в июне. Кроме того, именно в этом месяце нынешнего года спрос на вторичном рынке оказался максимальным для этого месяца за всю историю наблюдений.

В общей сложности, за июнь Росреестр зарегистрировал более 14 тысяч договоров купли-продажи «вторички» в Москве. За первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировали около 80 тысяч договоров, что более чем в полтора раза больше аналогичных показателей 2020 года.