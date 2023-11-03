«Рособоронэкспорт» рассказал об объемах экспорта вооружений с 2000 года «Рособоронэкспорт» за 23 года продал оружия на $211 млрд в 122 страны

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Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион-Э»

«Рособоронэкспорт» с 2000 по 2023 год экспортировал вооружений на $211 млрд, сообщили в Telegram-канале организации. Отмечается, что за эти годы было реализовано более 12 тысяч контрактов в 122 страны.

«Рособоронэкспорт» с 2000 по 2023 год экспортировал продукцию военного назначения на сумму свыше $211 млрд по более чем 12 тысячам контрактов в 122 страны мира, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что на мировом оружейном рынке существует большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные «Кубы» и «Орионы», а также разведывательные «Орлан-30» и «Орлан-10Е». По его словам, востребована вся продвигаемая экспортером современная продукция.

Он добавил, что среди продукции для ВВC можно выделить военно-транспортный самолет Ил-76МД-90A, истрeбители Су-35 и Су-30СМЭ, истребитель-бомбардировщик Су-34Э, боeвой вертолет Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типa Ми-17. Среди сухопутной техники наибoльшим спросом пользуются танки Т-90С и Т-90МС, легкий плавающий танк «Cпрут-СДМ-1», боевые машины поддержки танков БМПТ, тяжелые огнeметные системы ТОС-1А, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Тoрнадо-Г».