Роснефть сочла управляемыми риски после завершения сделки ОПЕК+

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» имеет возможность снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, по словам первого вице-президента компании Павла Фёдорова, риски последующего восстановления добычи «Роснефть» считает управляемыми.
Мы считаем, что у нас есть возможности снижать добычу и управляемые риски в этой части с точки зрения восстановления добычи, — цитирует ТАСС Фёдорова.
Как писал NEWS.ru, ранее Сечин заявил, что Роснефть сможет преодолеть кризис, если будут смягчены кредитные условия. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что Роснефть планирует сократить объём инвестиционной программы на 21%, или на 200 млрд рублей, примерно до 750 млрд рублей.
9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. Поводом для колебаний нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это картель решил ввести новые меры поддержки.