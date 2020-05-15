Роснефть сочла управляемыми риски после завершения сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/2ff5d876-96b8-11ea-b65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» имеет возможность снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, по словам первого вице-президента компании Павла Фёдорова, риски последующего восстановления добычи «Роснефть» считает управляемыми.

Мы считаем, что у нас есть возможности снижать добычу и управляемые риски в этой части с точки зрения восстановления добычи, — цитирует ТАСС Фёдорова.

Как писал NEWS.ru, ранее Сечин заявил, что Роснефть сможет преодолеть кризис, если будут смягчены кредитные условия. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что Роснефть планирует сократить объём инвестиционной программы на 21%, или на 200 млрд рублей, примерно до 750 млрд рублей.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. Поводом для колебаний нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это картель решил ввести новые меры поддержки.