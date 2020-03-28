Компания «Роснефть» приняла решение избавиться от активов в Венесуэле, рассчитывая таким образом добиться снятия американских санкций со своих дочерних предприятий.
Об этом ТАСС
И мы действительно вправе ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний, — заявил Леонтьев.
12 марта Вашингтон объявил о вводе санкций против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA. 18 февраля американская администрация ввела санкции в отношении другой «дочки» — Rosneft Trading S.A. Американские власти связали ограничения с деятельностью российского нефтегазового гиганта в Венесуэле.
Как сообщал NEWS.ru, «Роснефть» приняла решение свернуть всю активность в Венесуэле и продать доли в добывающих компаниях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria.
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