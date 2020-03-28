https://static.news.ru/photo/49af81da-712a-11ea-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Компания «Роснефть» приняла решение избавиться от активов в Венесуэле, рассчитывая таким образом добиться снятия американских санкций со своих дочерних предприятий.

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, продажа венесуэльских активов отвечает интересам акционеров.

И мы действительно вправе ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний, — заявил Леонтьев.

12 марта Вашингтон объявил о вводе санкций против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA. 18 февраля американская администрация ввела санкции в отношении другой «дочки» — Rosneft Trading S.A. Американские власти связали ограничения с деятельностью российского нефтегазового гиганта в Венесуэле.

Как сообщал NEWS.ru, «Роснефть» приняла решение свернуть всю активность в Венесуэле и продать доли в добывающих компаниях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria.